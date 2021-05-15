قائد عسكري رفيع يبشر بـ”النصر الكبير“ ويؤكد: ”3 محافظات على موعد قريب مع التحرير الكامل من مليشيا الحوثي“

السبت 15 مايو 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1012

قال أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية، السبت 15 مايو/أيار، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت اليوم أقرب إلى تحقيق النصر الكبير لليمن وإنهاء الإنقلاب الحوثي، مؤكدا ان ثلاث محافظات على موعد مع التحرير الكامل.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للعميد بن راسية إلى جبهات الريان وحويشان والعلم والجدافر شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرقي البلاد، وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وبحسب المركز، فقد اطلع العميد بن راسية خلال الزيارة، على أحوال أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، وهنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك وبمناسبة الانتصارات.

وأشاد العميد بن راسية، بالملاحم الخالدة التي سطرها أبطال الجيش والمقاومة خلال اليومين الماضيين والتي ألحقت بمليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحةو في العتاد والأرواح.

كما أشاد، بالجاهزية القتالية العالية والمعنويات المرتفعة التي يتمتع بها الأبطال في مختلف الجبهات والتي تضاعفت مع الانتصارات الأخيرة والأجواء العيدية.

وأكد أركان المنطقة العسكرية السادسة، أن محافظات الجوف وعمران وصعدة على موعد مع التحرير الكامل وصولاً إلى تحرير العاصمة صنعاء من أذناب إيران وبسط سلطة الدولة على كامل تراب الوطن.