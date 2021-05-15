بيان جديد لليمن حول الاستهداف الاسرائيلي الوحشي للفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة

السبت 15 مايو 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أدانت وزراة الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاستهداف الوحشي للفلسطينيين في القدس وتدمير البنية التحتية في غزة.

ودعت الخارجية، في بيان اليوم السبت، المجتمع الدولي لإدانة تلك الجرائم والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني لحمايته ودعم نيل حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي.

كما نددت بما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، والتي نتج عنها سقوط عشرات الشهداء والجرحى، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانيين الدولية.

وجددت الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم للشعب الفلسطيني، وللجهود الدولية الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل، يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وطالبت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي سرعة القيام بمسؤولياته عبر التحرك العاجل لإيقاف هذه الاعتداءات بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لإجراءات قوات الاحتلال الهادفة لإحداث تغيير ديموغرافي في مدينة القدس ومحاولاتها ترحيل السكان من حي الشيخ جراح.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.