عاجل: كتائب القسام تتوعد إسرائيل برد مزلزل وتطلب من سكان تل أبيب الوقوف على قدم واحدة.. ماذا حدث اليوم؟

السبت 15 مايو 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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توعّدت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح لحركة "حماس"، السبت، إسرائيل بـ"رد مزلزل"، بعد قصف برج سكني بمدينة غزة.

وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم الكتائب، في بيان وصل الأناضول "بعد قصف البرج السكني بمدينة غزة، على سكان تل أبيب والمركز (وسط إسرائيل) أن يقفوا على رجل واحدة وينتظروا ردّنا المزلزل".

وفي وقت سابق، دمّرت المقاتلات الإسرائيلية الحربية، برجا سكنيا يضم عددا من المكاتب الإعلامية الدولية بمدينة غزة، منها مكتب قناة الجزيرة القطرية، ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأفادت وكالة الأناضول، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ، عمارة "الجلاء"، المكوّنة من 13 طابقا، ما أدى لتدمير البرج بشكل كامل.

وكانت العمارة تضم ايضا، شققا سكنية (نحو 60 شقة)، وبعض الإذاعات المحلية، ومكاتب لأطباء ومحامين.

كما ارتكبت إسرائيل، فجر السبت، مجزرة في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، بعدما دمرت منزلا على رؤوس ساكنيه، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، منهم 8 أطفال، وسيدتين.

وبحسب وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 139 شهيدا، بينهم 40 طفلا، و22 سيدة، و1038 إصابة بجراح متفاوتة.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.