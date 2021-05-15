كتائب القسام تعلن قصف هدف حساس في عمق إسرائيل هجوم صاروخي جديد يستهدف إسرائيل من هذه الدولة العربية مؤسسة وطن تزور الجيش الوطني في جبهات مأرب والجوف خالد مشعل يكشف عن شروط حماس لوقف إطلاق النار مستجدات المواجهات العسكرية بحافظة مأرب ومصدر عسكري يكشف قائمة بخسائر الحوثيين أفضل وقت للاستحمام من أجل صحتك.. رسميا.. الإعلان عن موعد إقامة مباريات خليجي 25 موعدا ومكانا البيت الأبيض يكشف عن دولتين عربيتين يمكنهما لعب دور لتهدئة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين اليمن :حزب الإصلاح ينعي أحد كبار قيادته التنظيمية تركيا تكشف عن مقترح يربك إسرائيل بخصوص وقف التصعيد في غزة
أعلنت كتائب عز الدين القسام قصف قاعدة حتسريم الإسرائيلية في بئر السبع، التي ينطلق منها الطيران الإسرائيلي للإغارة على قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان مقتضب، اليوم الجمعة: "كتائب القسام تقصف قاعدة "حتسريم" برشقة صاروخية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ابتداءً من الساعة 7:00 صباحًا وحتى الساعة 7:00 مساء اليوم الجمعة، تم رصد نحو 140 عملية إطلاق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وبدورها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن قصف مدينة سديروت بـ5 صواريخ.
وكان جيش الاحتلال الصهيوني أعلن، صباح اليوم الجمعة، أن 160 مقاتلة قامت في آن واحد بإطلاق 450 صاروخا على 150 هدفا في قطاع غزة الليلة الماضية، مشيرًا إلى استهداف مسؤول كبير بمنظومة إطلاق القذائف المضادة للدروع التابعة للجهاد الإسلامي.