هجوم صاروخي جديد يستهدف إسرائيل من هذه الدولة العربية

الجمعة 14 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 345

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم، في بيان:

"تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط احدها داخل الأراضي السورية بينما سقط الصاروخان الآخران في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل".

وكان السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسيفي، أشار في وقت سابق اليوم، إلى أن إسرائيل تتحقق من المعلومات والبيانات الخاصة بالقصف من الأراضي اللبنانية ولا تنوي التسرع في الرد، لكنها تحذر من أن الهجمات لن تبقى دون رد.

وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية:"ليس واضحا تماما ما حدث. لا داعي للتسرع. نحن بحاجة للتحقق مما حدث. هناك مجموعات لا تطيع أحدا وتفعل ما تريد. لذلك، نتحقق مما حدث. لحسن الحظ، لم تؤد الضربات إلى جرحى ودمار. في هذه الحالة لن نتسرع في الرد، لكننا نحذر من أنه في حالة وقوع مثل هذه الهجمات فلن تتردد إسرائيل في الرد. وفي نفس الوقت، يجب أن نتذكر أنه لم تكن هناك هجمات على إسرائيل من لبنان لأكثر من 15 عامًا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أي رد سيتلقون".

وقال جيش الاحتلال الصهيوني إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان صوب شمالي إسرائيل، يوم أمس الخميس، لكنها سقطت في البحر المتوسط دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين.