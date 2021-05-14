مؤسسة وطن تزور الجيش الوطني في جبهات مأرب والجوف

الجمعة 14 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

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قامت مؤسسة وطن التنموية بزيارة عيدية لابطال الجيش الوطني ورجال المقاومة المرابطين في مختلف جبهات مأرب والجوف. وخلال الزيارة قامت بتوزيع " عيدية" للمرابطين مع "جعالة العيد".

وحسب مؤسسة وطن" فإن هذه الزيارة وتوزيع العيدية للابطال تأتي تقديراً واجلالاً لرباطهم في الجبهات خلال العيد، وقضاؤهم العيد بعيداً عن ابناءهم واهاليهم، فضلاً عن مشاركتهم فرحة العيد، والانتصارات التي يحققونها ضد مليشيا الحوثي، واخرها كسر هجوم كبير للمليشيا ليلة العيد".

واشارت المؤسسة الى قيامها بتشكيل عدة فرق لزيارة المرابطين في مختلف جبهات مأرب والجوف، لتهنئتهم بالمناسبة المباركة، وتوزيع هدية المؤسسة من "مبالغ مالية"، و"جعالة العيد" عليهم.

من جانبهم عبر الضباط والجنود ورجال المقاومة المرابطين في الجبهات عن شكرهم وامتنانهم لمؤسسة وطن على هذه المشاركة الايجابية والتي تعزز من معنوياتهم". واشاد العميد عبده الذيباني احد قادة الجيش الوطني في جبهة الكسارة:" بدور المؤسسة الداعم للمرابطين في الجبهات في عدة مجالات"،

مؤكداً ان مؤسسة وطن سبق وقدمت العديد من القوافل الغذائية والدوائية، فضلاً عن الملابس الشتوية والبطانيات خلال موسم البرد، واخرها العيدية المالية وجعالة العيد". وتمنى العميد الذيباني من بقية مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ان تحذوا حذوا مؤسسة وطن في دعم جبهات العزة والكرامة وابطالها".