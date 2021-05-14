خالد مشعل يكشف عن شروط حماس لوقف إطلاق النار مستجدات المواجهات العسكرية بحافظة مأرب ومصدر عسكري يكشف قائمة بخسائر الحوثيين أفضل وقت للاستحمام من أجل صحتك.. رسميا.. الإعلان عن موعد إقامة مباريات خليجي 25 موعدا ومكانا البيت الأبيض يكشف عن دولتين عربيتين يمكنهما لعب دور لتهدئة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين اليمن :حزب الإصلاح ينعي أحد كبار قيادته التنظيمية تركيا تكشف عن مقترح يربك إسرائيل بخصوص وقف التصعيد في غزة المفتش العام للجيش الوطني في مهمة خاصة إلى جبهات القتال غرب مدينة مأرب شاهد.. صورة طفل في غزة تخطف انظار العالم وهذه قصته أميركا تجدد العمل بحالة الطوارئ مع اليمن.. ماذا يعني؟
قال رئيس الإقليم الخارجي لحركة حماس، خالد مشعل، إن الفلسطينيون يقولون اليوم إن النكبة أصبحت خلف ظهورهم، وأن إسرائيل تعتقد أن المنطقة دانت لها بعد بعض النجاحات في التطبيع.
وقال مشعل اليوم الجمعة عبر قناة "تي آر تي عربي":"أقول لشعبنا العظيم، هذا أوان الجد، هذه لحظة فارقة في تاريخنا، نحن نقترب من هدف التحرير والعودة، واستنقاذ القدس، فلنشعل كل الشعلة ولنطلق كل الطاقات، تستمر الانتفاضة العملاقة في الضفة، وفي الداخل الفلسطيني، والمقاومة الباسلة في غزة، وهذا التضامن، بل هذا الاشتراك من مخيماتنا عبر الحدود، وكذلك انتفاضة الأمة بعلمائها وقادتها، وعلى الحكومات العربية، والإسلامية أن تدرك أنها لحظة تاريخية عزها مرتبط بانتصارها للقدس وفلسطين ونجدتها لغزة ولكل الأرض الفلسطينية".
وقال خالد مشعل إن مطالب حماس هي: "الخروج من المسجد الأقصى والسماح بحرية الصلاة والوجود فيه. والتوقف عن جريمة تهجير أهالي الشيخ جراح، الإفراج عن المعتقلين في التصعيد الأخير، ووقف العدوان على غزة.
وأكد مشعل أن: "المقاومة أنذرت الإسرائيليين عدة أيام لوقف اعتداءاتهم في القدس".
وشدد مشعل أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بضرورة وقف العدوان أولاً.