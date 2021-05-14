مستجدات المواجهات العسكرية بحافظة مأرب ومصدر عسكري يكشف قائمة بخسائر الحوثيين

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شنّت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الجمعة قصفاً مرّكزاً استهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مارب، وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتضاف إلى خسائر أخرى بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مدفعية الجيش الوطني دمّرت مخزن أسلحة تابع للمليشيا في جبهة المشجح، كما استهدفت مواقع وتجمعات العدو في مواقع متفرقة بالجبهة ودمّرت طقمين وسقوط من على متنهما بين قتيل وجريح.
كما استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات العدو في جبهة الكسّارة، وأسفر القصف عن تدمير طقم وسقوط قتلى وجرحى من المليشيا.
واستهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مارب، وأسفر عن تدمير عربة بي تي آر و ٣ أطقم تحمل أسلحة وأفراد وطقم آخر على متنه عيار ٢٣ كما أسفر القصف عن سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.
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