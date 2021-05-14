أفضل وقت للاستحمام من أجل صحتك..

الجمعة 14 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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غالبا ما تكون طقوس الاستحمام خاصة جدا بالشخص، ولكن هناك بعض النصائح العامة التي يجب اتباعها، وفقا لطبيبة التجميل الدكتورة ريكا تايلور.

وعلى الرغم من أن الأشخاص قد يكون لديهم تفضيلات مختلفة حول موعد الاستحمام، إلا أنه يُعتقد أن هناك وقتا مثاليا من اليوم لتنظيف جسمك.

وأوضحت تايلور: "يُعتقد أن الاستحمام في المساء أفضل لصحة بشرتك لعدد من الأسباب". وإحدى الفوائد الأساسية هي أنه ينظف البشرة قبل النوم.

وتابعت: "بهذا تقوم بإزالة الأوساخ والتي تشمل الجراثيم والتلوث والغبار، الذي يمكن أن يتجمع خلال النهار وكذلك العرق المتراكم. ومن خلال الاستحمام في الليل، فإنك تنظف بشرتك من هذه المواد قبل النوم، ما يجعلها تتجدد بشكل صحيح طوال الليل".

وعلاوة على ذلك، نظرا لأن الفترة التي ننام فيها أمرا بالغ الأهمية لتجديد البشرة، فإن ضمان حصولك على بشرة نظيفة سيساعد على التأكد من عدم انسداد المسام، كما أشارت تايلور.

وقد يمنع ذلك ظهور الرؤوس البيضاء والسوداء، وكذلك ظهور حب الشباب.

الفوائد الصحية الأخرى للاستحمام قبل النوم

تشير الدلائل أيضا إلى أن الاستحمام الدافئ قبل النوم يمكن أن يساعد في عملية النوم. وهذه هي النتيجة الرئيسية لدراسة نشرت في مجلة Sleep Medicine Reviews.

وأجرى الباحثون تحليلا لآلاف الدراسات التي تربط الاستحمام بالماء الدافئ/الساخن لتحسين نوعية النوم.

ووجدوا أن الوقت الأمثل للاستحمام كان قبل النوم بساعة إلى ساعتين لتحسين نومك.

وبالتعاون مع مركز العلوم الصحية UT في هيوستن وجامعة جنوب كاليفورنيا، استعرض الباحثون 5322 دراسة.

وتشير النتائج إلى أن الاستحمام قبل النوم بساعة إلى ساعتين سيساعد على إيقاع الجسم الطبيعي للساعة البيولوجية.

وتعتبر دورة النوم والاستيقاظ من أهم وأشهر إيقاعات الساعة البيولوجية.

كما أن الحصول على نوم جيد ليلا أمر حيوي بشكل خاص، لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.