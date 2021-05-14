رسميا.. الإعلان عن موعد إقامة مباريات خليجي 25 موعدا ومكانا

الجمعة 14 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، أن بطولة "خليجي 25" التي تستضيفها مدينة البصرة بجنوب العراق، ستبدأ بعد أسبوع واحد من نهاية بطولة كأس العرب في قطر.

وذكرت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان لها، أن "اتحاد كأس الخليج حدد الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل موعدا لافتتاح بطولة خليجي 25، التي تستمر حتى السابع من يناير 2022".

وأضاف البيان: "تم تشكيل لجنة تنظيمية عليا للبطولة يرأسها وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، وتضم محافظ البصرة أسعد العيداني نائبا له".

وقرر المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي نهاية الشهر الماضي، إقامة النسخة الـ25 من بطولة "خليجي 25" في العراق، بعد أن اعتذرت قطر عن استضافتها دعما لمدينة البصرة لتنظيمها.

واللافت أن بطولة "خليجي 25"، ستنطلق بعد أسبوع على موعد اختتام بطولة كأس العرب في قطر في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة الخليجية، بعد الأولى عندما استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة عام 1979 وتوج منتخب "أسود الرافدين" بلقبها آنذاك.

وتأجلت إقامة "خليجي 25" في مدينة البصرة أكثر من مرة في السنوات الماضية نتيجة التوترات الأمنية وعدم استقرار المدن العراقية، بسبب الاحتجاجات الشعبية، ولسوء الخدمات.

يذكر أن النسخة الماضية من البطولة "خليجي 24"، جرت في قطر عام 2019، وتوج منتخب البحرين بلقبها على حساب نظيره السعودي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية.