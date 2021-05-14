البيت الأبيض يكشف عن دولتين عربيتين يمكنهما لعب دور لتهدئة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الجمعة 14 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي اليوم الخميس، إن "مصر وتونس ودولا أخرى في المنطقة" يمكنها أن تلعب دورا في المدى القريب لتهدئة الصراع الجاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجاء تصريح بساكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

ووسط مخاوف من أن العنف قد يخرج أكثر عن السيطرة، تعتزم واشنطن إرسال مبعوثها هادي عمرو للمنطقة لإجراء محادثات مع إسرائيل والفلسطينيين، فيما لم تسفر جهود الوساطة من مصر وقطر والأمم المتحدة حتى الآن عن تحقيق أي تقدم.