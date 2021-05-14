اليمن :حزب الإصلاح ينعي أحد كبار قيادته التنظيمية

الجمعة 14 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب

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نعى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة، رحيل الشيخ العلامة محمد يوسف حربه، نائب رئيس الدائرة القضائية بالمكتب التنفيذي للاصلاح بالمحافظة، والذي وافاه الأجل، بعد حياة حافلة بالعلم والمعرفة والتربية والدعوة والإرشاد.

وقال إصلاح الحديدة في بيان نعي "إن رحيل الشيخ محمد يوسف حربه، خسارة لمحافظة الحديدة واليمن قاطبة، اذ اسهم في العملية التربوية والتعليمية، والتوعية وترسيخ قيم الوسطية والتيسير والتثقيف والدعوة بالتي هي احسن، وكان منارا للتواضع والزهد وقدوة لتلامذته ، وكان رافدا للعلم، مدافعا عن قيم العدالة وقضايا الوطن وهويته وكرامته بالكلمة والموعظة الحسنة".

وأضاف "والتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة إذ ينعي علما من أعلام أبناء تهامة ورجالها العلمية والتربوية الأفذاذ، فإنه يعزي اسرة الشيخ واهله واقاربه وتلامذته ومحبيه، سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي سياق متصل.. بعث التجمع اليمني للإصلاح في محافظة صنعاء برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل احمد عباد شريف احد كبار مشائخ خولان خاصة واليمن عموما بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية.

وبعث إصلاح صنعاء برقية العزاء إلى اللواء الشيخ عبدالقوي أحمد شريف محافظة محافظة صنعاء وإخوانه وكافة آل شريف وقبائل بني ضبيان عامة في رحيل هذه القامه الوطنية الكبيرة.

وقال إصلاح صنعاء "لقد كان الفقيد رحمه الله شخصية وطنية عملاقة له أدوار بارزة وملموسة في حل الكثير من الخلافات القبلية والاجتماعية في منطقته والكثير من المناطق اليمنية". سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".