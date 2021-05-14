المفتش العام للجيش الوطني في مهمة خاصة إلى جبهات القتال غرب مدينة مأرب

الجمعة 14 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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تفقد المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، اليوم الجمعة، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمديرية صرواح غرب محافظة مارب، مطلعاً على احوالهم ومهنئًا إياهم بعيد الفطر المبارك وبالانتصارات والنجاحات التي حققوها خلال الأيام الماضية

ونقل المفتش العام إلى الضباط والصف والجنود ورجال المقاومة الشعبية تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك وبالانتصارات المتوالية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية الكهنوتية المدعومة من إيران.

وأشاد المفتش العام بالجاهزية القتالية العالية وبالمعنويات المرتفعة التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.. مشيداً بالالتفاف الشعبي الكبير حول القوات المسلحة ومثمناً الدعم والإسناد المتواصل من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وفي كلمته أمام أبطال الجيش الوطني في جبهة المشجح، هنّأ المفتش العام، القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير الركن عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، بمناسبة عيد الفطر المبارك وبمناسبة الانتصارات المتلاحقة لقوات الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال.

وأكد اللواء القميري، أن أبطال الجيش الوطني تعاملوا مع كل الهجمات الانتحارية التي حشدت لها مليشيا الحوثي ومن ورائها إيران كل إمكانياتها، مؤكداً أن العشرات من جثث قتلى المليشيات ما تزال متناثرة في الشعاب وسفوح الجبال غرب مارب.

ودعا القميري، المليشيا الحوثية إلى إرسال ما تبقى لديها من المغرر بهم فأبطال الجيش الوطني لهم بالمرصاد وسيكون مصيرهم كمصير من سبقهم من المغفلين، داعياً من تبقى من أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة في صناعة النصر إلى جانب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأحرار اليمن.

رافقه خلال الزيارة نائب رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن محمد الوضري، ونائب رئيس هيئة التدريب اللواء الركن أحمد العابسي وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، وعدد من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع.