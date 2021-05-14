تعرف على الخسائر التي تتكبدها اسرائيل بسبب صواريخ المقاومة أكثر من 100أسرة في مأرب تستفيد من مشروع إسناد وهج الجمهورية وملتقى بعدان والشعر افغانستان: انفجار داخل مسجد ومقتل الإمام وعدد من المصلين أردوغان يتوعد إسرائيل في أول ساعات عيد الفطر صواريخ بالستية وطائرات مسيرة باتجاه السعودية تفاصيل عملية عسكرية حوثية لأسقاط مأرب كيف تعامل معها الجيش الوطني ليلة العيد تفاصيل ما دار بين نائب رئيس الجمهورية واللواء سلطان العرادة في أول أيام العيد تهديد جديد من واتساب يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة ماذا قال رونالدو في رسالته لجماهير السيدة العجوز؟ داعية الامارات وسيم يوسف يدافع عن إسرائيل ويوجه هذه التهمة لحماس
نفذ ملتقى بعدان والشعّر التنموي برعاية من مؤسسة وهج الجمهورية الثقافية مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية للعام ١٤٤٢ هـ ، والتي تمت على مرحلتين لعدد من النازحين المتضررين من الحروب في مأرب.
وحسب رئيس الملتقى الشيخ فواز الجماعي فقد استهدفت هذه الحملة أكثر من ١٠٠ أسرة وشملت توزيع مبالغ مالية لعدد من الأسر النازحة الأشد تضرراً من الحرب.
مضيفاً بأن المشروع يهدف إلى تجسيد قيم التكافل الإجتماعي والتراحم، وكذا الإسهام في تخفيف آثار القصف الحوثي على مخيمات النزوح في محافظة مأرب.
ويعد "وهج الجمهورية" أحد أهم الروافد الوطنية في المجالين الثقافي والإجتماعي اللذين كرست لأجلهما أسرة الشهيد نايف الجماعي أنشطة المنتدى وفعالياته منذ تأسيسه في مأرب قبل عدة أعوام