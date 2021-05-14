أكثر من 100أسرة في مأرب تستفيد من مشروع إسناد وهج الجمهورية وملتقى بعدان والشعر

الجمعة 14 مايو 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ خاص

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نفذ ملتقى بعدان والشعّر التنموي برعاية من مؤسسة وهج الجمهورية الثقافية مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية للعام ١٤٤٢ هـ ، والتي تمت على مرحلتين لعدد من النازحين المتضررين من الحروب في مأرب.

وحسب رئيس الملتقى الشيخ فواز الجماعي فقد استهدفت هذه الحملة أكثر من ١٠٠ أسرة وشملت توزيع مبالغ مالية لعدد من الأسر النازحة الأشد تضرراً من الحرب.

مضيفاً بأن المشروع يهدف إلى تجسيد قيم التكافل الإجتماعي والتراحم، وكذا الإسهام في تخفيف آثار القصف الحوثي على مخيمات النزوح في محافظة مأرب.

ويعد "وهج الجمهورية" أحد أهم الروافد الوطنية في المجالين الثقافي والإجتماعي اللذين كرست لأجلهما أسرة الشهيد نايف الجماعي أنشطة المنتدى وفعالياته منذ تأسيسه في مأرب قبل عدة أعوام