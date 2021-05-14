أردوغان يتوعد إسرائيل

الجمعة 14 مايو 2021 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 177

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تبذل جهودا لإقناع المجتمع الدولي بـ"تلقين إسرائيل الدرس اللازم" ردا على اعتداءاتها على الفلسطينيين.

واعرب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره النيجيري، محمد بخاري، مساء الخميس، عن ثقته بأن الشعب النيجيري سيظهر تضامنه مع الفلسطينيين في قضيتهم العادلة. وأضاف: "نبذل الجهود لإقناع المجتمع الدولي بتلقين إسرائيل، عديمة الضمير والقانون والعدالة، الدرس اللازم جراء اعتداءاتها على فلسطين".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل