في أول ساعات عيد الفطر صواريخ بالستية وطائرات مسيرة باتجاه السعودية

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كشفت وسائل إعلام سعودية، الخميس أن قوات التحالف السعودي الإماراتي اعترضت 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقهتا مليشيا الحوثي صوب أراضي المملكة.
في المقابل، أعلنت مليشيا الحوثي تنفيذ عملية هجومية بـ 12 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيرة، ضد مواقع سعودية.
والناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسّيرمن تنفيذ عملية هجومية واسعة ومشتركة بسبعة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهدافاً حساسة في مدينة نجران".
وأشار سريع إلى أن الصواريخ من طراز "بدر وسعير والطائرات من طراز قاصف تو كيه، وكانت الإصابات دقيقة".