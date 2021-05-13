تفاصيل عملية عسكرية حوثية لأسقاط مأرب كيف تعامل معها الجيش الوطني ليلة العيد

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لقي ما لا يقل عن 40 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم بينهم قيادات ميدانية، اليوم الخميس، بنيران أبطال الجيش، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.
وأوضح قائد عسكري لموقع الجيش "سبتمبر نت" أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، أحبطت في ساعات مبكرة من صباح اليوم، محاولة تقدم انتحارية للمليشيا في جبهتي المشجح والكسارة، وأجبرتها على التراجع.
وأكد أن المواجهات أسفرت عن مصرع أكثر من 40 عنصرا من المليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين.
بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات المليشيا في جبهتي المشجح والكسارة، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.