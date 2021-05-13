تفاصيل ما دار بين نائب رئيس الجمهورية واللواء سلطان العرادة في أول أيام العيد

الخميس 13 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العراده للاطمئنان على أحوال المواطنين وسير الأوضاع المختلفة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وحمّل نائب الرئيس محافظ المحافظة تحاياه وتهانيه لقيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وأبناء مأرب ووجهائها ورجالها ومن فيها والجيش المرابط البطل بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على أبناء شعبنا بالنصر والأمان ووافر الخير والاستقرار.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالملاحم الخالدة والثبات الاسطوري الذي سطره المقاتلون الأبطال خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك، مترحماً على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة وهم يذودون عن الأرض والعرض ومكتسبات الوطن، سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة وللجرحى الشفاء العاجل.

وأكد نائب الرئيس بأن مأرب الشموخ والبسالة والإباء لقنت الميليشيا الحوثية الإيرانية الدروس اللازمة وستظل كما عهدها أبناء الشعب على مبدأ الجمهورية والعروبة وضد فوضى الكهنوت ومشروع إيران التخريبي.

من جانبه رفع محافظ محافظة مأرب تهانيه وتهاني أبناء المحافظة إلى القيادة السياسية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مثمناً اهتمام ومتابعة القيادة السياسية والعسكرية وجهودها في تقديم الدعم للسلطة المحلية بالمحافظة وتذليل الصعوبات والتحديات.