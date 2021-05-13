ماذا قال رونالدو في رسالته لجماهير السيدة العجوز؟

الخميس 13 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لجماهير يوفنتوس، وذلك قبل مباراته أمام مضيفه ساسولو اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونشر الدون رونالدو صورة على حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" في خاصية "ستوري"، معلقا عليها بعبارة: "نؤمن حتى النهاية".

وكان يوفنتوس قد تعرض لهزيمة مذلة في عقر داره أمام ميلان (0-3) يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ35 "للكالتشيو".

وتراجع فريق السيدة العجوز إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" برصيد 69 نقطة، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، ومهدد بالغياب عن البطولة القارية المرموقة في الموسم المقبل.