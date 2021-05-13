تفاصيل عملية عسكرية حوثية لأسقاط مأرب كيف تعامل معها الجيش الوطني ليلة العيد تفاصيل ما دار بين نائب رئيس الجمهورية واللواء سلطان العرادة في أول أيام العيد تهديد جديد من واتساب يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة ماذا قال رونالدو في رسالته لجماهير السيدة العجوز؟ داعية الامارات وسيم يوسف يدافع عن إسرائيل ويوجه هذه التهمة لحماس تركيا تكشف عن اكتمال مشروع عملاق يستفيد منه 35 ألف نازح سوري بإدلب غزة تستنزف قطاع التصنيع الإسرائيلي تعرف على خسائر تل أبيب اللواء سلطان العرادة يفاجئ جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مستشفى الهيئة بمأرب زوج الفنانة بلقيس يخرج عن صمته بعد قضية الخلع أمام محاكم الامارات برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس
وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لجماهير يوفنتوس، وذلك قبل مباراته أمام مضيفه ساسولو اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ونشر الدون رونالدو صورة على حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" في خاصية "ستوري"، معلقا عليها بعبارة: "نؤمن حتى النهاية".
وكان يوفنتوس قد تعرض لهزيمة مذلة في عقر داره أمام ميلان (0-3) يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ35 "للكالتشيو".
وتراجع فريق السيدة العجوز إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" برصيد 69 نقطة، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، ومهدد بالغياب عن البطولة القارية المرموقة في الموسم المقبل.