داعية الامارات وسيم يوسف يدافع عن إسرائيل ويوجه هذه التهمة لحماس

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اعتبر الداعية الإماراتي من أصل أردني، وسيم يوسف، أن حركة حماس، "تطلق الصواريخ على مساكن الناس".
وقال يوسف، في تغريدة جديدة مثيرة للجدل له: "تطلق حماس صواريخ بين مساكن ومنازل الناس، وحينما يأتي الرد تتباكى حماس وتصرخ أين العرب، أين المسلمون".
وأضاف في تغريدته: "جعلتم غزة مقبرة للأبرياء والأطفال، أذيتم مصر وسيناء، أحرقتم أعلام أغلب الدول العربية، شتمتم جميع الدول، لم تحترموا أحدا، لم ترحموا طفلا ولا شيخا في غزة، الإخوان المسلمون وباء".