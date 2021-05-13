تركيا تكشف عن اكتمال مشروع عملاق يستفيد منه 35 ألف نازح سوري بإدلب

الخميس 13 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - الاناضول

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أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، زيارة إلى محافظة إدلب السورية، تفقد خلالها أعمال إنشاء المنازل المؤقتة من الطوب، مؤكدا اكتمال 35 ألف وحدة خلال عام واحد.

وتفقد صويلو مع عدد من المسؤولين خلال الزيارة، أعمال البناء التي تشرف عليها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في 3 مواقع.

واستمع الوزير لمشاكل السوريين القاطنين في الخيام، وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك.

كما وزع الهدايا للأطفال، ونقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان للأسر السورية.

وفي تصريح لمراسل الأناضول أثناء جولته التفقدية، أكد صويلو أن "آفاد" ومنظمات المجتمع المدني قدمت بتعليمات من أردوغان، مساعدات إنسانية كبيرة في المنطقة.

وأشار إلى أن أعمال البناء ما زالت مستمرة، مؤكدا اكتمال إنشاء 35 ألف منزل مؤقت من الطوب في محافظة إدلب خلال عام.

ولفت إلى أن العدد سيصل إلى 51 ألف منزل بحلول يوليو/ تموز القادم.

كما أعلن بدء أعمال تأسيس البنية التحتية لـ 7 آلاف و500 منزل في موقع آخر جديد.

وخلال السنوات الماضية نزح ملايين المدنيين إثر قصف النظام السوري مدنهم، إلى المناطق القريبة من الحدود التركية السورية في إدلب، حيث اضطرت مئات آلاف العائلات للسكن في خيام بعدما عجزت عن تأمين بيوت تؤويها.

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، تواصل منظمات ومؤسسات وجمعيات تركية تقديم المساعدات للأسر السورية المحتاجة، كإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، والهلال الأحمر، وهيئة الإغاثة الإنسانية "İHH"، وجمعية "صدقة طاشي"، وغيرها.

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