تفاصيل عملية عسكرية حوثية لأسقاط مأرب كيف تعامل معها الجيش الوطني ليلة العيد تفاصيل ما دار بين نائب رئيس الجمهورية واللواء سلطان العرادة في أول أيام العيد تهديد جديد من واتساب يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة ماذا قال رونالدو في رسالته لجماهير السيدة العجوز؟ داعية الامارات وسيم يوسف يدافع عن إسرائيل ويوجه هذه التهمة لحماس تركيا تكشف عن اكتمال مشروع عملاق يستفيد منه 35 ألف نازح سوري بإدلب غزة تستنزف قطاع التصنيع الإسرائيلي تعرف على خسائر تل أبيب اللواء سلطان العرادة يفاجئ جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مستشفى الهيئة بمأرب زوج الفنانة بلقيس يخرج عن صمته بعد قضية الخلع أمام محاكم الامارات برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس
أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، زيارة إلى محافظة إدلب السورية، تفقد خلالها أعمال إنشاء المنازل المؤقتة من الطوب، مؤكدا اكتمال 35 ألف وحدة خلال عام واحد.
وتفقد صويلو مع عدد من المسؤولين خلال الزيارة، أعمال البناء التي تشرف عليها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في 3 مواقع.
واستمع الوزير لمشاكل السوريين القاطنين في الخيام، وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك.
كما وزع الهدايا للأطفال، ونقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان للأسر السورية.
وفي تصريح لمراسل الأناضول أثناء جولته التفقدية، أكد صويلو أن "آفاد" ومنظمات المجتمع المدني قدمت بتعليمات من أردوغان، مساعدات إنسانية كبيرة في المنطقة.
وأشار إلى أن أعمال البناء ما زالت مستمرة، مؤكدا اكتمال إنشاء 35 ألف منزل مؤقت من الطوب في محافظة إدلب خلال عام.
ولفت إلى أن العدد سيصل إلى 51 ألف منزل بحلول يوليو/ تموز القادم.
كما أعلن بدء أعمال تأسيس البنية التحتية لـ 7 آلاف و500 منزل في موقع آخر جديد.
وخلال السنوات الماضية نزح ملايين المدنيين إثر قصف النظام السوري مدنهم، إلى المناطق القريبة من الحدود التركية السورية في إدلب، حيث اضطرت مئات آلاف العائلات للسكن في خيام بعدما عجزت عن تأمين بيوت تؤويها.
ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، تواصل منظمات ومؤسسات وجمعيات تركية تقديم المساعدات للأسر السورية المحتاجة، كإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، والهلال الأحمر، وهيئة الإغاثة الإنسانية "İHH"، وجمعية "صدقة طاشي"، وغيرها.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.