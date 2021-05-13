اللواء سلطان العرادة يفاجئ جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مستشفى الهيئة بمأرب

الخميس 13 مايو 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

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تفقد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ، اليوم جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يتلقون العلاج في هيئة مستشفى مأرب العام، واطلع على أوضاعهم ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وتبادل المحافظ العرادة خلال زيارته العيدية للجرحى التهاني والتبريكات معهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقدم لهم هدايا عيدية رمزية تقديراً لشجاعتهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وعن الثورة والجمهورية وحماية المكتسبات الوطنية.

واعتبر المحافظ العرادة أن البطولات الخالدة التي سطرها الشهداء والجرحى وهم يتصدون لمليشيا التمرد والانقلاب الحوثية في كل ميادين الشرف والبطولة ستتذكرها الأجيال بكل فخر واعتزاز.. مؤكدا أن تضحياتهم العظيمة في سبيل الوطن ستظل محل تقدير كل أحرار اليمن.

ونقل محافظ مأرب تحيات وتهاني فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن لجرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن في هذه المعركة الوطنية المصيرية التي فرضت على اليمنيين ..مؤكداً اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بعلاج الجرحى وتقديم كامل الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.