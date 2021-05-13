لماذا رفض نتنياهو منح وزيرة في حكومته إذنا بزيارة الإمارات؟ ثلاث سيناريوهات لتأهل يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا مع بدء التطعيم في عدة دول حول العالم.. هل يمكن خلط لقاحات كورونا وما الآثار الجانبية لذلك؟ كتائب القسام تباغت الجيش الإسرائيلي بسلاح نوعي جديد يضرب أهدافا حساسة بنجاح النص الكامل لخطاب الرئيس هادي وأبرز النقاط التي تحدث عنها وموقفه مما يحدث في فلسطين بيان لمجلس الأمن أّقِر بالإجماع بشأن الحل في اليمن والوضع بمأرب وغريفيث سيتنحى عن منصبه الكشف عن مقترح وصفقة عرضت على الحوثيين وأميركا تؤكد: أضاعوا فرصة كبيرة الصحافة العبرية توتر داخل إسرائيل يدفع الجيش نحو إنهاء القتال بغزة الرئيس الإسرائيلي يتحدث عن اندلاع حرب أهلية: “شوارعنا مشتعلة والأغلبية لا تصدّق ما تراه” هل تنجح الوساطة القطرية في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة؟
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش هكوهين، ألغت مشاركتها في مؤتمر دولي في الإمارات بعد أن رفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منحها الإذن بذلك.
وأكد مسؤولون في وزارة السياحة أن فركاش هكوهين ألغت زيارتها إلى دبي بعد إبلاغ مكتبها بأن نتنياهو لن يمنحها الإذن للقيام بالرحلة. ويحتاج الوزراء إلى إذن من مكتب رئيس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء من أجل القيام بالرحلات الخارجية.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن نتنياهو رفض السماح للوزراء بزيارة الدولة الخليجية، وقال مسؤولون في مكتبه إن هذه السياسة ستظل سارية حتى يسافر هو إلى الإمارات.
وكان نتنياهو في طريقه لزيارة أبوظبي قبل انتخابات 23 مارس، لكنها ألغيت أيضا في اللحظة الأخيرة.
وفي مارس، منع نتنياهو وزير الخارجية غابي أشكنازي من السفر إلى الإمارات لتدشين بعثات إسرائيلية جديدة في الدولة الخليجية.
وكان من المفترض أن تحضر فركش-هكوهن معرض "سوق السفر العربي" الذي يقام في دبي في الفترة ما بين 16 و19 مايو، وتشارك في عضوية لجنة تسمى "السياحة بعد التعافي من كوفيد" إلى جانب أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني.