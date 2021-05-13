كتائب القسام تباغت الجيش الإسرائيلي بسلاح نوعي جديد يضرب أهدافا حساسة بنجاح

الخميس 13 مايو 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت كتائب القسام أنها نفذت هجمات عدة، ضد أهداف إسرائيلية عبر "طائرات مسيرة انتحارية"، موضحة أنها ستنشر تفاصيل عنها لاحقا.

وقالت في بيان: "بعون الله وقوته وتوفيقه أدخلت كتائب القسام سلاحا جديدا إلى الخدمة في معركة سيف القدس، حيث استهدفت بعددٍ من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز "شهاب" محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر أمس الأربعاء".

وأكدت استهداف "تحشدات عسكرية على تخوم قطاع غزة ظهر اليوم الخميس (بالطائرات المسيرة)، وذلك ردا على العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واغتيال ثلة من قادة ومهندسي القسام، ونعد العدو بالمزيد طالما استمر في عدوانه".