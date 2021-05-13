مع بدء التطعيم في عدة دول حول العالم.. هل يمكن خلط لقاحات كورونا وما الآثار الجانبية لذلك؟ كتائب القسام تباغت الجيش الإسرائيلي بسلاح نوعي جديد يضرب أهدافا حساسة بنجاح النص الكامل لخطاب الرئيس هادي وأبرز النقاط التي تحدث عنها وموقفه مما يحدث في فلسطين بيان لمجلس الأمن أّقِر بالإجماع بشأن الحل في اليمن والوضع بمأرب وغريفيث سيتنحى عن منصبه الكشف عن مقترح وصفقة عرضت على الحوثيين وأميركا تؤكد: أضاعوا فرصة كبيرة الصحافة العبرية توتر داخل إسرائيل يدفع الجيش نحو إنهاء القتال بغزة الرئيس الإسرائيلي يتحدث عن اندلاع حرب أهلية: “شوارعنا مشتعلة والأغلبية لا تصدّق ما تراه” هل تنجح الوساطة القطرية في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة؟ اللبنانية التي تخصصت في غسل أموال حزب الله...صفقة معدات قناة المنار الجيش الوطني يكشف عن عملية خاطفة كبدت المليشيات الحوثية خسائر موجعة
أعلنت كتائب القسام أنها نفذت هجمات عدة، ضد أهداف إسرائيلية عبر "طائرات مسيرة انتحارية"، موضحة أنها ستنشر تفاصيل عنها لاحقا.
وقالت في بيان: "بعون الله وقوته وتوفيقه أدخلت كتائب القسام سلاحا جديدا إلى الخدمة في معركة سيف القدس، حيث استهدفت بعددٍ من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز "شهاب" محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر أمس الأربعاء".
وأكدت استهداف "تحشدات عسكرية على تخوم قطاع غزة ظهر اليوم الخميس (بالطائرات المسيرة)، وذلك ردا على العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واغتيال ثلة من قادة ومهندسي القسام، ونعد العدو بالمزيد طالما استمر في عدوانه".