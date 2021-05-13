الصحافة العبرية توتر داخل إسرائيل يدفع الجيش نحو إنهاء القتال بغزة

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كشفت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لخيار إنهاء القتال في غزة بسبب الاشتباكات داخل المدن.
وتشهد مدن الداخل المحتل، مواجهات ساخنة وبعضها مسلح، نصرة للقدس وغزة.
وأكدت الصحيفة "، أن الجيش الإسرائيلي ينوي زيادة معدل الضربات في قطاع غزة، من أجل تحقيق إنجازات مهمة ضد حماس، مع اقتراب نهاية الجولة.
وأضافت الصحيفة العبرية، أن "إسرائيل رفضت مقترحات إجراء محادثات وتهدئة، لكن بعد أحداث الليلة، يقدر الجيش أن المستوى السياسي لن يكون قادرا على تأجيل التهدئة أكثر".
وقالت: "الجيش مستعد لخيار إنهاء القتال في غزة في أسرع وقت ممكن، بسبب الاشتباكات العنيفة في جميع أنحاء البلاد، وخوفًا من فقدان السيطرة على الأمن الداخلي في إسرائيل".