الجيش الوطني يكشف عن عملية خاطفة كبدت المليشيات الحوثية خسائر موجعة

الأربعاء 12 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مارب برس - مارب

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شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة حويشان شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الهجوم أسفر عن سقوط العديد من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير طقم وعدد من المعدّات القتالية التابعة لها.

وأضاف أن أبطال الجيش الوطني استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت في مواقع المليشيا الانقلابية التي كانت تعد لمهاجمة مواقع الجيش.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بأربع غارات تعزيزات ومواقع متفرقة للمليشيا وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.