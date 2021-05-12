رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية وتحطيم 1000 هدف

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، تحطيمه الأرقام القياسية الدولية، بعد أن أحرز هدف فريقه الثاني أمام ساسولو خلال مباراة الفريقين، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم
وأحرز رونالدو هدفا في شباك ساسولو بتسديدة قوية، ليعلن عن الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 45.
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هدف رونالدو مساء الأربعاء حقق به رقمين قياسيين، الأول هو أنه أصبح أسرع لاعب في تاريخ يوفنتوس وصولا إلى مئة هدف (3 مواسم فقط).
ووفقًا لشبكة ”أوبتا“، فإن رونالدو تفوق على كل من عمر سيفوري والأسطورة روبيرتو باجيو، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل أكثر من 100 هدف في جميع المسابقات في مواسمه الثلاثة الأولى مع البيانكونيري.
كما أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف لثلاثة أندية مختلفة ومع المنتخب الوطني البرتغالي، حيث سجل 450 مع ريال مدريد و118 مع مانشستر يونايتد و103 أهداف مع منتخب البرتغال، وأخيرًا 100 هدف مع يوفنتوس.