شابة سعودية تصبح أول مراسلة منقبة تظهر في قناة فضائية رسمية

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ظهرت الصحفية السعودية لطيفة العويض، مساء الجمعة، على شاشة قناة ”الإخبارية“ الحكومية، لتصبح بذلك أول مراسلة تظهر بنقابها في تلفزيون سعودي رسمي.
وبثت القناة الرسمية تقريراً أعدته مراسلتها العويض، من مدينة الأحساء، عن أحد الأسواق، قبل أن تظهر المراسلة الشابة في نهايته بنقابها على غير المعتاد.
وكان العويض تكتفي بالتعليق الصوتي في تقاريرها دون أن تظهر وجهها منذ التحقت بالمحطة في يناير/كانون الثاني الماضي.
لكن مدير مكتب القناة في المنطقة الشرقية، خالد الجناحي، قال عبر تويتر، إن مدير عام القناة، فارس حزام، وافق على ظهور مراسلة منقبة ”صوتاً وصورة“ على الشاشة.
وقوبلت الخطوة بإشادة واسعة، حيث انهالت التهاني على المراسلة المنتقبة ومدير عام القناة، لا سيما من مغردات نساء قُلن إن الخطوة تعزز الخيارات الشخصية لهن بحيث لا تؤثر أماكن العمل على ما يقررن ارتداءه من ملابس.