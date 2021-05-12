شابة سعودية تصبح أول مراسلة منقبة تظهر في قناة فضائية رسمية مارب : اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش وضع القطاع الصحي بالمحافظة شابة أمريكية تكشف جوانب من الرقابة السرية للمضيفات في المطارات اللواء أحمد حسان :كسرنا أحلام المليشيا الحوثية وكبّدناها خسائر فادحة والنصر حليفنا قريباً كم تحتاج من الملايين لتكون سعيدا دولة عربية تتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأميركا وبريطانيا تدخلان على الخط فيما غريفيث يتحدث عن وضع خطير في مأرب.. دول مؤثرة تروج لـ «صفقة عادلة» في اليمن تضمن مشاركة الحوثيين الملك سلمان يوجّه كلمة للسعوديين والمقيمين وعموم المسلمين «النص الكامل» أميركا وفرنسا: جماعة الحوثي تضع مستقبل اليمن كرهينة المليشيات الحوثية تواصل إلإخفاء قسراً لضباطاً رفضوا أوامره
ناقش اجتماع عقد اليوم في مدينة مأرب، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، وضع القطاع الصحي بمأرب الصعوبات التي يواجهها وسبل معالجتها.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي ومدراء الإدارات في المكتب ومدراء المستشفيات والوحدات الصحية في المحافظة تقرير الأداء السنوي لمكتب الصحة وإنجازاته خلال العام الماضي وأهم الاحتياجات الأساسية للمنشآت والمراكز الصحية لضمان استمرار تقديم خدماتها وتحسين الأداء وتطويره خلال الفترة القادمة.
وتطرق المجتمعون إلى دور المنظمات الدولية الشريكة لوزارة الصحة في دعم القطاع الصحي بمأرب وتوفير احتياجاته والمساهمة في تقديم الخدمات الطبية والصحية المختلفة للنازحين والمجتمع المضيف على حد سواء.
وفي الاجتماع أشاد الوزير بحيبح بجهود الكوادر الطبية وقيادات القطاع الصحي بمحافظة مأرب للتغلب على كافة الصعوبات والتحديات التي فرضتها المرحلة.. مهنئا قيادة القطاع الصحي بمأرب بتحقيق المركز الأول في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى المحافظات المحررة.
وجدد التأكيد على حرص الوزارة على تحقيق قفزات نوعية في رفع كفاءة الأداء في القطاع الصحي، وإنشاء مراكز متخصصة في مجال الصحة النفسية والأورام وجراحة وأمراض الكلی، بهدف الارتقاء بأداء المرافق الطبية وتحسين وتجويد خدماتها.
وشدد على ضرورة الرقابة على أداء المنشآت الطبية الخاصة وتنفيذ حملات تفتيش دورية علی خدماتها والتأكد من مدى مراعاتها للوضع الإنساني والتزامها بضوابط وقوانين العمل الصحي ومعالجة جوانب القصور والاختلالات وتعزيز الدور الرقابي على المستشفيات والمرافق الطبية ورفع كفاءتها لخدمة المواطنين.