مارب : اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش وضع القطاع الصحي بالمحافظة

الأربعاء 12 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مارب برس - مارب

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ناقش اجتماع عقد اليوم في مدينة مأرب، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، وضع القطاع الصحي بمأرب الصعوبات التي يواجهها وسبل معالجتها.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي ومدراء الإدارات في المكتب ومدراء المستشفيات والوحدات الصحية في المحافظة تقرير الأداء السنوي لمكتب الصحة وإنجازاته خلال العام الماضي وأهم الاحتياجات الأساسية للمنشآت والمراكز الصحية لضمان استمرار تقديم خدماتها وتحسين الأداء وتطويره خلال الفترة القادمة.

وتطرق المجتمعون إلى دور المنظمات الدولية الشريكة لوزارة الصحة في دعم القطاع الصحي بمأرب وتوفير احتياجاته والمساهمة في تقديم الخدمات الطبية والصحية المختلفة للنازحين والمجتمع المضيف على حد سواء.

وفي الاجتماع أشاد الوزير بحيبح بجهود الكوادر الطبية وقيادات القطاع الصحي بمحافظة مأرب للتغلب على كافة الصعوبات والتحديات التي فرضتها المرحلة.. مهنئا قيادة القطاع الصحي بمأرب بتحقيق المركز الأول في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى المحافظات المحررة.

وجدد التأكيد على حرص الوزارة على تحقيق قفزات نوعية في رفع كفاءة الأداء في القطاع الصحي، وإنشاء مراكز متخصصة في مجال الصحة النفسية والأورام وجراحة وأمراض الكلی، بهدف الارتقاء بأداء المرافق الطبية وتحسين وتجويد خدماتها.

وشدد على ضرورة الرقابة على أداء المنشآت الطبية الخاصة وتنفيذ حملات تفتيش دورية علی خدماتها والتأكد من مدى مراعاتها للوضع الإنساني والتزامها بضوابط وقوانين العمل الصحي ومعالجة جوانب القصور والاختلالات وتعزيز الدور الرقابي على المستشفيات والمرافق الطبية ورفع كفاءتها لخدمة المواطنين.