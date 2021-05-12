شابة سعودية تصبح أول مراسلة منقبة تظهر في قناة فضائية رسمية مارب : اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش وضع القطاع الصحي بالمحافظة شابة أمريكية تكشف جوانب من الرقابة السرية للمضيفات في المطارات اللواء أحمد حسان :كسرنا أحلام المليشيا الحوثية وكبّدناها خسائر فادحة والنصر حليفنا قريباً كم تحتاج من الملايين لتكون سعيدا دولة عربية تتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأميركا وبريطانيا تدخلان على الخط فيما غريفيث يتحدث عن وضع خطير في مأرب.. دول مؤثرة تروج لـ «صفقة عادلة» في اليمن تضمن مشاركة الحوثيين الملك سلمان يوجّه كلمة للسعوديين والمقيمين وعموم المسلمين «النص الكامل» أميركا وفرنسا: جماعة الحوثي تضع مستقبل اليمن كرهينة المليشيات الحوثية تواصل إلإخفاء قسراً لضباطاً رفضوا أوامره
كشفت مضيفة الخطوط الجوية الأمريكية كات كمالاني، التي اشتهرت في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال قصص عن مهنتها، حقيقة وجود فحص أمني سري لطواقم الطائرات.
وأشارت المضيفة الجوية الأمريكية في مقطع فيديو نشرته على حسابها في موقع "تيك توك" إلى أن معظم المطارات الرئيسة لديها نظام فحص خاص لأفراد الطواقم الجوية.
وأوضح كمالاني أن هذا النوع من الرقابة يلغي الحاجة لإجراء تفتيش كامل بمجرد إظهار شارة خاصة وفتح الحقيبة للمعاينة.
علاوة على ذلك، ذكرت المضيفة الجوية الأمريكية أن مثل هذا الخيار المخفف أصبح ممكنا لأن كل فرد من أفراد الطاقم عند التوظيف يخضع لفحص جاد ويتم أخذ بصماته.
ومع ذلك لفتت كمالاني إلى أن المضيفات والمضيفين الجويين في بعض الأوقات يخضعون لإجراءات الفحص البسيطة مع المسافرين، مضيفة في هذا الشأن قولها: "إذا رأيت أحد أفراد الطاقم يمر بالمنظومة الأمنية مع أي شخص آخر، فهذا يعني أن اختياره تم عشوائيا لهذا الغرض"، مضيفا أن أفراد الطواقم يسمح لهم بحمل السوائل معهم في زجاجات تزيد عن 100 ملليلتر.