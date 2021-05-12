اللواء أحمد حسان :كسرنا أحلام المليشيا الحوثية وكبّدناها خسائر فادحة والنصر حليفنا قريباً

الأربعاء 12 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مارب برس - مارب

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أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية كسرت أحلام وأوهام وطموحات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات محافظة مارب والجوف وتعز والضالع وغيرها من جبهات وميادين القتال.

وقال اللواء جبران، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المليشيا الحوثية كانت تحلم وتعد أربابها في طهران باحتلال مارب خلال الأيام الأولى من شهر رمضان إلا أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية لقّنوها ومن ورائها درساً قاسياً وأفهموها أن الوضع غير ما تحلم به. وتطرق إلى الخسائر المهولة التي تكبّدتها المليشيا الحوثية على يد أبطال الجيش والمقاومة منذ مطلع العام الجاري 2021 سواء في جبهات المنطقة العسكرية السابعة أو غيرها من الجبهات على أطراف محافظة مارب.

، لافتاً إلى العصابة الحوثية ومن ورائها إيران رمت بكل ثقلها في هذه المعركة ولكنها لم تحصد سوى السراب. وأكد قائد المنطقة العسكرية السابعة أن المعركة ما تزال مستمرة ضد هذه العصابة في مختلف الجبهات،.

مؤكداً أن المعركة ستحسم لصالح الشرعية والجمهورية ولصالح اليمن والنظام الجمهوري الذي سيكون قائماً حتى قيام الساعة. وأشاد اللواء جبران، بصلابة وثبات قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبالنجاحات والانتصارات التي حققوها في مختلف الجبهات.

. مشيداً بالالتفاف الشعبي الكبير من قبل رجال القبائل وأبناء اليمن الأحرار خلف المعركة الوطنية المقدّسة ضد أسوأ عصابة كهنوتية عرفتها اليمن والعالم.

وقال إن هذا الإلتفاف الكبير يؤكّد ما نقوله دائماً بأن الشعب اليمني لن يقبل بالعودة إلى الماضي ولا بمخلفات الماضي مهما كانت التضحيات، مؤكداً أن الشعب لن يسمح بأي تواجد للمليشيا السلالية في أرض اليمن. وطمأن اللواء جبران، المواطنين في عموم البلاد قائلاً: إننا لمنتصرون وعائدون إلى العاصمة صنعاء وكل محافظات اليمن وسنحتفل وإياكم بالنصر الكبير في ميدان السبعين وسنرفع علم الجمهورية عالياً وستفخرون حينها بإنجازات أبناءكم من قوات الجيش والمقاومة.

. وأشاد جبران، بجهود القيادة السياسية والعسكرية واهتمامها ومتابعتها المستمرّة لسير العمليات العسكرية ضد العدو الحوثي الإيراني في كافة جبهات وميادين القتال.

. مثمناً دور التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودعمهم المتواصل للشعب اليمني وقواته المسلحة في مختلف المجالات. ودعا اللواء جبران، المغرر بهم الذين أغرتهم المليشيا الكهنوتية بالمناصب أو المكاسب إلى العودة إلى رشدهم،

مؤكداً أن هذه العصابة لن تقودهم إلا إلى الهلاك كسابقيهم الذين تركت جثثهم في العراء، لافتاً إلى المصير الذي وصل إليه بعض المشائخ والضباط الذين انخدعوا بإغراءات هذه المليشيا قبل أن تتنكر لهم وتهين كرامتهم وتورّث لهم العار للأبد.