دولة عربية تتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأميركا وبريطانيا تدخلان على الخط

الأربعاء 12 مايو 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت مصادر اعلامية اليوم الأربعاء، أن مصر سترسل وفدين أمنيين إلى تل أبيب وغزة في مسعى للتهدئة وسط المواجهات التي تشهدها المنطقة حالياً.

وبحسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"،، طالبت القاهرة بضرورة وقف إطلاق النار قبل دخول الوفود المصرية إلى الجانبين، مضيفةً أن مصر "سترسل وفدين أمنيين بهدف السيطرة على الأوضاع قبل تفاقمها".

وأكدت المصادر أن "القاهرة أجرت اتصالات صباح اليوم مع الجانبين، وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".

وسيتم تحديد موعد زيارة الوفدين المصريين لغزة وتل أبيب "في وقت لاحق من اليوم" الأربعاء.

في سياق متصل، أشارت المصادر إلى وجود "برقية عاجلة من القاهرة للجانبين طالبت فيهما بضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية والمدنيين، وحذرت فيها من عملية عسكرية شاملة في غزة نظراً للعواقب".

الى ذلك يعتزم الرئيس الأميركي، جو بايدن إرسال مبعوث إلى الشرق الأوسط مع تصاعد المواجهة بين الاحتلال إسرائيلي والمقارمة الفلسطينة، حسب ما أكده موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بايدن سيرسل غداً مبعوثاً إلى إسرائيل "للتوسط في تهدئة".

كما ذكر موقع "أكسيوس" أن "مسؤولين أميركيين يعملون مع القاهرة لخفض التصعيد في غزة".

على ذات الصعيد دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "ضبط النفس".

وأكد جونسون أنه "قلق جداً" من "العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين"، وحث على "وقف التصعيد بشكل عاجل".

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أحض إسرائيل والفلسطينيين على التراجع عن حافة الهاوية وضبط النفس"، مؤكداً أن "المملكة المتحدة قلقة جداً بشأن العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين ونريد وقف التصعيد بشكل عاجل".