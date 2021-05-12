أميركا وفرنسا: جماعة الحوثي تضع مستقبل اليمن كرهينة المليشيات الحوثية تواصل إلإخفاء قسراً لضباطاً رفضوا أوامره ظريف يعلن استعداد إيران لتطوير العلاقات مع السعودية بينهم فلسطيني ..نجاح تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم في علوم الفضاء غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة وتدمير المقر الرئيسي لشرطة حماس تفاصيل ..أكثر من 1000صاروخ أطلق من قطاع غزة على إسرائيل وهذه أخر التطورات ما حقيقة إقالة مارتن«غريفيت»وتعيينه في منصب أممي رفيع ؟ مقاتلات التحالف تنفذ عملية جوية ضد «الحوثيين» غربي «مـأرب» إيران تكشف رسميا عن محادثات مع السعودية.. لماذا تجري سرا وما مستقبلها؟ تحرك طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن تصعيد الكيان الصهيوني بـ القدس
قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن "تيموثي ليندركينغ"، إن جماعة الحوثي تضع مستقبل اليمن كرهينة، وتواصل هجومها المكلف على محافظة مأرب.
جاء ذلك خلال لقاء جمع ليندركينغ ومدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية "هيلين فارنو"، حسب تغريدة نشرها حساب الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى على تويتر.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الخاص لليمن والمسؤول الفرنسي اكدا على أن "الحوثيين يضعون مستقبل اليمن كرهينة مستمرين في هجوم مكلف وطويل على مأرب".
وحث المسؤولان، جماعة الحوثي المدعومة من إيران على "الانخراط حالا" في جهود السلام.