أميركا وفرنسا: جماعة الحوثي تضع مستقبل اليمن كرهينة

الأربعاء 12 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن "تيموثي ليندركينغ"، إن جماعة الحوثي تضع مستقبل اليمن كرهينة، وتواصل هجومها المكلف على محافظة مأرب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ليندركينغ ومدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية "هيلين فارنو"، حسب تغريدة نشرها حساب الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى على تويتر.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الخاص لليمن والمسؤول الفرنسي اكدا على أن "الحوثيين يضعون مستقبل اليمن كرهينة مستمرين في هجوم مكلف وطويل على مأرب".

وحث المسؤولان، جماعة الحوثي المدعومة من إيران على "الانخراط حالا" في جهود السلام.