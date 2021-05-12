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المليشيات الحوثية تواصل إلإخفاء قسراً لضباطاً رفضوا أوامره

الأربعاء 12 مايو 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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يواصل الحوثي اختطاف وإخفاء مئات الضباط والجنود من الجيش اليمني الذين رفضوا تنفيذ أوامر قيادات المليشيا وقتل الشعب اليمني، إذ أعلن مسؤول أمني مطلع بدء العشرات من ضباط وزارة الداخلية في سجون الحوثي الإضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار تعذيبهم وسجنهم وعدم السماح لهم بالتواصل مع أسرهم.

وذكر المسؤول أن المليشيا تعذب زملاءهم في السجون بشتى الوسائل بينها الضرب بالهراوات أو أسلاك الكهرباء وتجبرهم على الاعتراف بتهم ملفقة، مبيناً أن من بين المعتقلين ضباطا من أجهزة البحث الجنائي والمخابرات، محملاً المليشيا كامل المسؤولية عن حياتهم وما يتعرضون له.

يأتي ذلك وسط استمرار المليشيا في انتهاكاتها بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، إذ قتل طفل وأصيب آخرون فجر أمس (الثلاثاء) في انفجار لغم أرضي زرعته المليشيا في منطقة مخلق بمديرية العبدية بمحافظة مأرب.

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