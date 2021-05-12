ظريف يعلن استعداد إيران لتطوير العلاقات مع السعودية

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أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لـ"إقامة علاقات وثيقة مع السعودية".
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات أدلى بها ظريف خلال زيارته إلى العاصمة السورية دمشق، قال فيها إنه "يأمل أن تؤتي المحادثات الأخيرة بين الجانبين ثمارها"، وأن "تؤدي إلى مزيد التعاون لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، خصوصاً في اليمن".
وأكد ظريف: "نحن بالتأكيد جاهزون، ومستعدون دائماً لعلاقات وثيقة مع السعودية". وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى دمشق، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والاطلاع على آخر المستجدات في الأراضي المحتلة.
في السياق ذاته، وصف وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، زيارة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، إلى دمشق بأنها "مهمة"، وأنها تأتي في وقت دقيق يمر به البلدان والمنطقة، وفي خضم تصاعد السياسات العدوانية، من قبل الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال المقداد للصحفيين، خلال استقباله ظريف: "الوضع يتدهور في إطار استهداف هذه المنطقة من قبل القوى الغربية؛ والشعب الفلسطيني الآن يعاني جراء الممارسات الدموية للكيان الإسرائيلي".
وأضاف، إن "استهداف سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان بسبب مواقف هاتين الدولتين من القضية الفلسطينية؛ والدعم الذي يقدمانه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وبناء الدولة المستقلة