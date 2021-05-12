تفاصيل ..أكثر من 1000صاروخ أطلق من قطاع غزة على إسرائيل وهذه أخر التطورات

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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) أن مجموعات فلسطينية أطلقت أكثر من ألف صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل منذ مساء الاثنين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في لقاء مع صحافيين عبر الإنترنت إن «أكثر من ألف صاروخ» أطلقت من غزة تم اعتراض 850 منها بمنظومة الدرع الصاروخية أو سقطت على إسرائيل، بينما سقط مائتان على الجانب الآخر الفلسطيني من القطاع منذ مساء الاثنين.
في إسرائيل، قتل خمسة أشخاص في إطلاق الصواريخ وأصيب العشرات بجروح، بحسب الشرطة وخدمات الإنقاذ.
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع التي نفذت ردا على إطلاق الصواريخ منذ الاثنين، أسفرت عن مقتل 35 فلسطينيا على الأقل بينهم 12 طفلا.
وذكرت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» أن قادة لهما قتلوا في هذه الغارات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه اعترض طائرة مسيرة آتية من قطاع غزة.
واندلعت دوامة العنف هذه بعد صدامات في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967