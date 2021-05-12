ما حقيقة إقالة مارتن«غريفيت»وتعيينه في منصب أممي رفيع ؟

الأربعاء 12 مايو 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشفت مجلة " فورين بوليسي" حقيقة إقالة الأمم المتحدة لمبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيت .

وذكرت المجلة بأن الأمم المتحدة ستعين اليوم الأربعاء غريفيث وكيلاً مساعداً للامم المتحدة للشئون الإنسانية.

ولم تتحدث المجلة عن الشخصية التي سيتم تعيينها من قبل الامم المتحدة خلفا لـ غريفيث كمبعوث أممي جديد لليمن.

ويعد غريفيث رابع مبعوث أممي الى اليمن مع دخول الحرب المستمرة عامها السابع.