مقاتلات التحالف تنفذ عملية جوية ضد «الحوثيين» غربي «مـأرب»

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تواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهداف مواقع مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب.
واستهدفت المقاتلات، خلال الساعات الماضية، مواقع وتعزيزات المليشيا، في مواقع متفرقة بجبهات صرواح، غربي المحافظة.
وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا، وتدمير عدد من آلياتها حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.