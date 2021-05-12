تحرك طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن تصعيد الكيان الصهيوني بـ القدس

الأربعاء 12 مايو 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 209

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الأربعاء، اجتماعا لبحث تطورات تصعيد الكيان الصهيوني في القدس و قطاع غزة، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية موسعة ضد القطاع.

وبحسب ما أفادت به وكالة رويترز عن دبلوماسيون فإن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة غدا الأربعاء لبحث الصراع بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

وبدأت التوترات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من القدس مع بداية شهر رمضان قبل قرابة أربعة أسابيع، حينما احتج الشبان الفلسطينيون على تصعيد الكيان الصهيوني ضد المسجد الأقصى واقتحام المستوطنين لباحاته، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أسفرت عن مئات الإصابات بين الفلسطينيين.

كما يشهد حيّ الشيخ جراح، منذ قرابة 3 أسابيع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.