محافظة مأرب تتسلم هدية خاصة من توكل كرمان كلفتها 280 الف دولار

الأربعاء 12 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - مارب

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تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم، أربع سيارات إسعاف حديثة مجهزة بأجهزة ومعدات عناية مركزة مقدمة من مؤسسة توكل كرمان بتكلفة إجمالية تقدر بـ 280 ألف دولار أمريكي.

وخلال التسليم ثمن وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح هذه اللفتة الإنسانية لمؤسسة توكل كرمان لدعم القطاع الصحي بمحافظة مأرب في هذه الظروف الاستثنائية..

مؤكدا أن تسليم مكتب الصحة في المحافظة 4 سيارات إسعاف متكاملة ستشكل رافداً مهما للمنظومة الصحية في المحافظة.

ودعا وزير الصحة كافة المنظمات المحلية والدولية إلى تبني مثل هذه المبادرات لدعم القطاع الصحي بمأرب للتغلب على الكثير من الصعوبات والتحديات التي يواجهها في ظل الاستهداف المستمر لمليشيا الحوثي الإرهابية لمحافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقصفها المتكرر للأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة.

من جهته اعتبر مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي دخول 4 سيارات إسعاف متطورة للخدمة تمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة، ستسهم في رفع مستوى أداء خدماته الطبية والاسعافية المختلفة خلال الفترة المقبلة.