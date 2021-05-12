محافظة مأرب تتسلم هدية خاصة من توكل كرمان كلفتها 280 الف دولار تورط الانتقالي والإمارات في وفاة مواطن اجنبي كان في عدن.. من هو؟ من الإمام أحمد إلى عبدالملك الحوثي.. 10 محطات تكشف التعاون الإمامي الإسرائيلي في اليمن دولة أوروبية تبتكر طريقة غريبة للكشف عن فيروس كورونا الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول بينها اليمن 100 صاروخ حتى الآن على اسرائيل.. القسام تتوعد بضربة قاسية على تل أبيب والقبة الحديدية تفشل.. آخر التطورات عدن وصنعاء تعلنان غدا الأربعاء المتمم لشهر رمضان مباحثات الساعات الأخيرة ..هل تنجح واشنطن في إنقاذ مفاوضات السد التحالف يعلن عن إحباط هجوماً عدائي وشيك بزورق مفخخ بالبحر الأحمر الجهاد الإسلام تعلن عن مقتل اثنين من قياداتها بغارات إسرائيلية على قطاع غزة
تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم، أربع سيارات إسعاف حديثة مجهزة بأجهزة ومعدات عناية مركزة مقدمة من مؤسسة توكل كرمان بتكلفة إجمالية تقدر بـ 280 ألف دولار أمريكي.
وخلال التسليم ثمن وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح هذه اللفتة الإنسانية لمؤسسة توكل كرمان لدعم القطاع الصحي بمحافظة مأرب في هذه الظروف الاستثنائية..
مؤكدا أن تسليم مكتب الصحة في المحافظة 4 سيارات إسعاف متكاملة ستشكل رافداً مهما للمنظومة الصحية في المحافظة.
ودعا وزير الصحة كافة المنظمات المحلية والدولية إلى تبني مثل هذه المبادرات لدعم القطاع الصحي بمأرب للتغلب على الكثير من الصعوبات والتحديات التي يواجهها في ظل الاستهداف المستمر لمليشيا الحوثي الإرهابية لمحافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقصفها المتكرر للأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة.
من جهته اعتبر مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي دخول 4 سيارات إسعاف متطورة للخدمة تمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة، ستسهم في رفع مستوى أداء خدماته الطبية والاسعافية المختلفة خلال الفترة المقبلة.