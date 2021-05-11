تورط الانتقالي والإمارات في وفاة مواطن اجنبي كان في عدن.. من هو؟

الثلاثاء 11 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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طالبت منظمة سام، مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الاماراتً، الكشف عن مصير جورج كولتاي يحمل الجنسية من دولة المجر، بعد ان أكدت شهادات لمعتقلين سابقين عن وفاته في معتقل وضاح في عدن العام المنصرم.

وقالت "سام" في بيان لها، إنّ "جورج تنقل مابين سجون مختفلة بعد وصوله إلى عدن قادما من دولة المجرم في العام 2020، تعرض خلالها للتعذيب والتحقيق وأصيب بفيروس كورونا".

وكولتاي عمل في محافظة الحديدة ضمن فريق فني في العام 2009 حتى 2012، وسبق أن اعتقلته مليشيا الحوثي في العام 2015 وافرجت عنه العام 2017.

وأوضح البيان، أن قوات مكافحة الإرهاب تابعة للانتقالي يقودها يسران المقطري، ولواء العاصفة أوسان العنشلي، قامت باعتقال و إخفاء العشرات قسراً في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا المجلس الانتقالي، في معتقل قاعة وضاح الواقع في ساحل جولد مور.

ودعت المنظمة، السلطة المحلية في محافظة عدن حماية حقوق كل المعتقلين، والإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفيا، ومنح أفراد العائلة والمحامين ومراقبين مستقلين إمكانية الوصول الفوري إلى مواقع الاحتجاز، للحد من مخاطر سوء المعاملة.