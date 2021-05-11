الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول بينها اليمن

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أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الخميس أول أيام عيد الفطر.
وأكدت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.
من جهتها، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن غدا الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وذلك لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء.
كما أعلنت بيانات لوزارة الأوقاف اليمنية ودائرة الإفتاء العام في الأردن، وديوان الوقف السني في العراق وماليزيا والإمارات والسودان أن الخميس أول أيام عيد الفطر.
وأعلنت سوريا ومصر والكويت والبحرين وفلسطين ولبنان وسلطنة عمان، أن غدا الأربعاء مكملا لشهر رمضان، وأن الخميس هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.
وأعلنت تركيا واندونيسا، اليوم الثلاثاء، أن أول أيام عيد الفطر، سيكون يوم الخميس 13 مايو الجاري.