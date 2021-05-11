عاجل:عدن وصنعاء تعلنان غدا الأربعاء المتمم لشهر رمضان

الثلاثاء 11 مايو 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت كلا من وزارة الأوقاف في الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن ودار الافتاء بصنعاء التابعة للحوثيين، أن غداً الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك،لتعذر رؤية هلال شوال.

وعليه فإن الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

*اسرة تحرير مأرب برس تهنئ جميع القراء والمتابعين داخل اليمن وخارجه بهذه المناسبة العظيمة وكل عام وانتم بخير.