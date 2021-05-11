100 صاروخ حتى الآن على اسرائيل.. القسام تتوعد بضربة قاسية على تل أبيب والقبة الحديدية تفشل.. آخر التطورات عاجل:عدن وصنعاء تعلنان غدا الأربعاء المتمم لشهر رمضان مباحثات الساعات الأخيرة ..هل تنجح واشنطن في إنقاذ مفاوضات السد التحالف يعلن عن إحباط هجوماً عدائي وشيك بزورق مفخخ بالبحر الأحمر الجهاد الإسلام تعلن عن مقتل اثنين من قياداتها بغارات إسرائيلية على قطاع غزة الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لإرغام المليشيات الحوثية على وقف تهريب الأسلحة الإيرانية لليمن أمير قطر يصل الرياض وجلسة مباحثات مع ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية التركية وهذه أخر المستجدات بيان جديد لحماس في ظل قصف هستيري عنيف للطيران الإسرائيلي على قطاع غزة وزير الصحة يوجه بفتح وحدة خاصة بالأورام بهيئة مستشفى مأرب تقني يحذر من رابط متداول عبر «واتساب» يستهدف عملاء الخطوط السعودية
أعلنت كلا من وزارة الأوقاف في الحكومة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن ودار الافتاء بصنعاء التابعة للحوثيين، أن غداً الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك،لتعذر رؤية هلال شوال.
وعليه فإن الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
*اسرة تحرير مأرب برس تهنئ جميع القراء والمتابعين داخل اليمن وخارجه بهذه المناسبة العظيمة وكل عام وانتم بخير.