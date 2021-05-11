وزير الصحة يوجه بفتح وحدة خاصة بالأورام بهيئة مستشفى مأرب تقني يحذر من رابط متداول عبر «واتساب» يستهدف عملاء الخطوط السعودية في هذا المكان يتم تفريغ سفن الأسلحة الايرانية الكبيرة ليتم تهريبها إلى «الحوثيين» مدير دائرة التوجيه المعنوي يطلع على سير العمل في إذاعة الاتحادية FM بـ«مأرب» السعودية تحدد الفئات الوافدة إلى المملكة المستثناة من الحجر الصحي مقاتلات التحالف تثأر لليمنيين.. صقور الجو يمطرون الجحيم فوق رؤوس أذناب «طهـران» غربي «مـأرب» وزير الخارجية التركي يكشف سبب زيارته إلى السعودية السعودية تعلن أسعارا جديدة للوقود سيناتور جمهوري يطلب من بايدن معاقبة الحوثيين وتحذير من رد فعل إيران مؤسسة اصل العرب بمأرب تحتفي بتكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم
حذر الخبير التقني عبدالله السبع من رابط وهمي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “الواتساب”، يستهدف جمع بيانات المستخدمين، لاسيما عملاء الخطوط السعودية.
وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بخصوص الرابط المنتشر بالواتساب عن تقديم هدايا من قبل الخطوط السعودية غير صحيح مجرد رابط وهمي لجمع البيانات ولا اعرف لأي درجة هو خطير”.
وأضاف عبدالله السبع: “بالغالب الروابط هذه هدفها جمع بيانات المستخدمين لبيعها أو استغلالها بشيء مستقبلاً.. انتبه منه !”.