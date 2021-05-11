مدير دائرة التوجيه المعنوي يطلع على سير العمل في إذاعة الاتحادية FM بـ«مأرب»

الثلاثاء 11 مايو 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - مأرب

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زار مدير دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد الركن أحمد الأشول، اليوم الاثنين، مقر إذاعة الاتحادية FM بمحافظة مأرب.

وأطلع العميد الأشول خلال الزيارة على سير العمل في الإذاعة، مشيدا بجهودها في معركة استعادة الدولة وانهاء انقلاب مليشيا الحوثي المتمردة.

وأكد أن دور الإذاعة محوري في عملية اسناد الجيش، وعملية التعبئة العامة، موضحا أن الإعلام جبهة لا تقل أهمية عن جبهات القتال.

من جانبه أكد مدير عام الاذاعة محمد الجماعي حرص طاقم العمل في الإذاعة على بذل المزيد من الجهود في دعم الجيش في معركة اليمنيين المصيرية، حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.