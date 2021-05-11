مقاتلات التحالف تثأر لليمنيين.. صقور الجو يمطرون الجحيم فوق رؤوس أذناب «طهـران» غربي «مـأرب»

الثلاثاء 11 مايو 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الإثنين، تعزيزات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب.

واستهدفت مقاتلات التحالف، بعدة غارات جوية، تعزيزات للمليشيا، قادمة من العاصمة صنعاء، غرب مديرية صرواح حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

وأسفرت الغارات عن تدمير آليات قتالية، وعربات، تابعة للمليشيا، ومصرع وجرح كل من كان على متنها، من عناصر.