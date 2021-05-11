مدير دائرة التوجيه المعنوي يطلع على سير العمل في إذاعة الاتحادية FM بـ«مأرب» السعودية تحدد الفئات الوافدة إلى المملكة المستثناة من الحجر الصحي مقاتلات التحالف تثأر لليمنيين.. صقور الجو يمطرون الجحيم فوق رؤوس أذناب «طهـران» غربي «مـأرب» وزير الخارجية التركي يكشف سبب زيارته إلى السعودية السعودية تعلن أسعارا جديدة للوقود سيناتور جمهوري يطلب من بايدن معاقبة الحوثيين وتحذير من رد فعل إيران مؤسسة اصل العرب بمأرب تحتفي بتكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم شاهد.. صور تظهر ما حدث في مطار أبها بعد محاولة استهدافه بطائرة مسيرة حوثية بيان لعلماء اليمن حول ما يحدث في الأقصى وتحريض الحوثيين على الكعبة المشرفة مسئول في البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة عن شحنة السلاح الإيرانية المهربة للحوثيين
دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الإثنين، تعزيزات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب.
واستهدفت مقاتلات التحالف، بعدة غارات جوية، تعزيزات للمليشيا، قادمة من العاصمة صنعاء، غرب مديرية صرواح حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.
وأسفرت الغارات عن تدمير آليات قتالية، وعربات، تابعة للمليشيا، ومصرع وجرح كل من كان على متنها، من عناصر.