السعودية تعلن أسعارا جديدة للوقود

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تعلن شركة "أرامكو" مساء اليوم الاثنين، عن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو/ أيار في المملكة العربية السعودية، والتي سيتم العمل بها بدءا من غد الثلاثاء.
وتعمل الشركة على مراجعة الأسعار المعمول بها حاليًا، في ضوء المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي، تأثرًا بتداعيات الموجة الجديدة للوباء على الاقتصاد العالمي، بحسب صحيفة "عاجل".
وسجلت أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل؛ 1.99 ريال لبنزين 91، و2.13 ريال لبنزين 95، وبلغ الديزل 0.52 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال، والكيروسين 0.70 ريال.