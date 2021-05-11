آخر الاخبار

مدير دائرة التوجيه المعنوي يطلع على سير العمل في إذاعة الاتحادية FM بـ«مأرب» السعودية تحدد الفئات الوافدة إلى المملكة المستثناة من الحجر الصحي مقاتلات التحالف تثأر لليمنيين.. صقور الجو يمطرون الجحيم فوق رؤوس أذناب «طهـران» غربي «مـأرب» وزير الخارجية التركي يكشف سبب زيارته إلى السعودية السعودية تعلن أسعارا جديدة للوقود سيناتور جمهوري يطلب من بايدن معاقبة الحوثيين وتحذير من رد فعل إيران مؤسسة اصل العرب بمأرب تحتفي بتكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم شاهد.. صور تظهر ما حدث في مطار أبها بعد محاولة استهدافه بطائرة مسيرة حوثية بيان لعلماء اليمن حول ما يحدث في الأقصى وتحريض الحوثيين على الكعبة المشرفة مسئول في البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة عن شحنة السلاح الإيرانية المهربة للحوثيين

السعودية تعلن أسعارا جديدة للوقود

الثلاثاء 11 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 592
 

تعلن شركة "أرامكو" مساء اليوم الاثنين، عن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو/ أيار في المملكة العربية السعودية، والتي سيتم العمل بها بدءا من غد الثلاثاء.

 

وتعمل الشركة على مراجعة الأسعار المعمول بها حاليًا، في ضوء المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي، تأثرًا بتداعيات الموجة الجديدة للوباء على الاقتصاد العالمي، بحسب صحيفة "عاجل".

 

وسجلت أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل؛ 1.99 ريال لبنزين 91، و2.13 ريال لبنزين 95، وبلغ الديزل 0.52 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال، والكيروسين 0.70 ريال.

 
إقراء أيضاً
السعودية تحدد الفئات الوافدة إلى المملكة المستثناة من الحجر الصحي
وزير الخارجية التركي يكشف سبب زيارته إلى السعودية
عاجل : ضربة صاروخية تستهدف العدو الإسرائيلي في القدس المحتلة واندلاع مواجهات في
الوضع مهدد بالانفجار والتوسع ..بعد إشعال 6 حرائق في المستوطنات الإسرائيلية والج
إيران تكشف حقيقة علاقاتها مع الإمارات
رئيس وزراء إسرائيل يعلق على أحداث الأقصى ويلمح إلى أمر خطير
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس