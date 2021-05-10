سيناتور جمهوري يطلب من بايدن معاقبة الحوثيين وتحذير من رد فعل إيران

الإثنين 10 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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دعا السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، الاثنين، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة فرض العقوبات على الميليشيات الحوثية في اليمن، محذرا من أن رد فعل النظام الإيراني بعد رفع العقوبات هو تعميق الحروب في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك بعدما كشف مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية أن شحنة الأسلحة المصادرة في بحر العرب جاءت من إيران، ما ربط طهران مرة أخرى بتسليح الحوثيين في اليمن رغم حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر "لقد رفع بايدن العقوبات عن الحوثيين ويريد رفع العقوبات عن النظام الإيراني نفسه. كيف يرد الملالي؟ من خلال تأجيج الحروب".

وأضاف "اعترضت القوات الأميركية شحنة أسلحة إيرانية ضخمة كانت متجهة للحوثيين". وتابع "يجب على بايدن إعادة ممارسة الضغط الأقصى الآن".

من جهته، حذر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي من مواصلة الصراع في اليمن وتعمق الدور الإيراني، وقال في تغريدة تعليقا على شحنة الأسلحة "‏كلما طال أمد هذه الحرب، اقترب الإيرانيون والحوثيون وزاد الدور الذي تلعبه إيران في مستقبل اليمن"، مضيفا أنه حان وقت وقف إطلاق النار.