مؤسسة اصل العرب بمأرب تحتفي بتكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

الإثنين 10 مايو 2021 الساعة 11 مساءً / مارب برس - مأرب

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احتفلت مؤسسة اصل العرب لخدمة المجتمع بمأرب بتكريم عدد من الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والتي نظمتها طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وفي الحفل التكريمي الذي أقيم تحت شعار( نحو جيل قرآني) تم تكريم 24 حافظاً وحافظة فازوا في مسابقة نجيب الدعيس لحفظ القرآن الكريم بعد خوضهم عدة مراحل في اربع فئات( المصحف كاملاً، خمسة عشر جزءاً، خمسة أجزاء، ثلاثة أجزاء).

وفي كلمة المؤسسة أوضح امجد اليوسفي" انه تقدم للمسابقة اكثر من 400 طالباً وطالبة، تأهل منهم 144 طالباً وطالبة، فيما فاز بالمراكز الأول والثاني والثالث بمختلف الفئات 24 حافظاً وحافظة، رصدت لهم جوائز بمبلغ 3 مليون ريال".

وأعلن اليوسفي عن عزم راعي المسابقة نجيب الدعيس، ان تصبح مسابقة القرآن الكريم بشكل سنوي خلال شهر رمضان المبارك". وفي الحفل التكريمي انتقد مدير مكتب الاوقاف والارشاد بمارب - حسن القبيسي" مزاعم مليشيا الحوثي انهم مسيرة قرآنية، في حين يقومون بتفجير دور القرآن، واختطاف وقتل حفاظ كتاب الله".

مؤكداً " هذه الجماعة لاتمت للقرآن ولا حتى للدين بصلة، وهي تقوم بممارسات وسلوكيات خارجة عن كل تعاليم الدين". ودعا القبيسي " المؤسسات ورجال المال والاعمال الى الاهتمام بالمؤسسات الفكرية والعلمية التي تعمل على تحصين الشباب من الافكار الضالة والمتطرفة".

شاكراً في ذات الوقت مؤسسة اصل العرب على اهتمامها ورعايتها بحفاظ القرآن الكريم". واختتم الحفل التكريمي الذي حضره عدد كبير من اولياء امور الحفاظ والحافظات، وعدد من الشخصيات الاجتماعية، بتكريم الفائزين بالمسابقة، كما تم تكريم لجنة التحكيم ومعلمي ومعلمات القرآن الكريم.‏