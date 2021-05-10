شاهد.. صور تظهر ما حدث في مطار أبها بعد محاولة استهدافه بطائرة مسيرة حوثية بيان لعلماء اليمن حول ما يحدث في الأقصى وتحريض الحوثيين على الكعبة المشرفة مسئول في البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة عن شحنة السلاح الإيرانية المهربة للحوثيين عاجل : ضربة صاروخية تستهدف العدو الإسرائيلي في القدس المحتلة واندلاع مواجهات في المسجد الأقصى الوضع مهدد بالانفجار والتوسع ..بعد إشعال 6 حرائق في المستوطنات الإسرائيلية والجيش الصهيوني يعزز وجودة على الحدود مع غزة غضب عارم في ريال مدريد بسبب العار الذي حصل أمام أشبيلية حريق ضخم في مستودع أخشاب بمحافظة لحج والخسائر كبيرة ما هو السر في زيت الزيتون الذي يسهم في إطالة العمر إيران تكشف حقيقة علاقاتها مع الإمارات رئيس وزراء إسرائيل يعلق على أحداث الأقصى ويلمح إلى أمر خطير
اعترضت الدفاعات السعودية، الإثنين، مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه مطار أبها.
فيما قال الحوثيون سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على هدف عسكري مهم في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محققة إصابة دقيقة.
في هذا السياق قال التحالف إن عملية اعتراض المسيرة التي حاولت استهداف مطار أبها نتج عنها سقوط شظايا في المطار، تهشم بسببها زجاج باصات لنقل المسافرين، ولم ينتج عنها أي أضرار بشرية.