شاهد.. صور تظهر ما حدث في مطار أبها بعد محاولة استهدافه بطائرة مسيرة حوثية

الإثنين 10 مايو 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 484

اعترضت الدفاعات السعودية، الإثنين، مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه مطار أبها.

فيما قال الحوثيون سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على هدف عسكري مهم في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محققة إصابة دقيقة.

في هذا السياق قال التحالف إن عملية اعتراض المسيرة التي حاولت استهداف مطار أبها نتج عنها سقوط شظايا في المطار، تهشم بسببها زجاج باصات لنقل المسافرين، ولم ينتج عنها أي أضرار بشرية.